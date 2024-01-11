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Шериф подтвердил уход Коваля

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Шериф подтвердил уход Коваля

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Тираспольский "Шериф" официально объявил об уходе украинского голкипера Максима Коваля.

Срок действия контракта украинца истек в декабре 2023 года стороны решили не продлевать сотрудничество.

31-летний Коваль выступал за молдавский клуб с лета 2022 года. За это время кипер отыграл 41 матч, пропустил 47 голов и в 16 поединках отстоял на "ноль".

10 января ФК "Каламата" сообщила о подписании экс-вратаря сборной Украины. Однако вскоре Максим заявил, что контракт еще не заключен, а пока что ведутся переговоры. При чем не с "Каламатой", а с "Арисом".

Напомним, Коваль на протяжении многих лет являлся игроком киевского "Динамо", куда он перешел из родного запорожского "Металлурга". Киевляне же четырежды отправляли игрока в аренду: в "Говерлу", "Оденсе", "Депортиво" и "Аль-Фатех".

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Максим Коваль Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ФК Шериф
Опубликовал: Алина Ерофеева
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