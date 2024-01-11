Шериф подтвердил уход Коваля
Украинский голкипер может оказаться в Греции, но есть нюанс
Фото: ФК Шериф
Тираспольский "Шериф" официально объявил об уходе украинского голкипера Максима Коваля.
Срок действия контракта украинца истек в декабре 2023 года стороны решили не продлевать сотрудничество.
31-летний Коваль выступал за молдавский клуб с лета 2022 года. За это время кипер отыграл 41 матч, пропустил 47 голов и в 16 поединках отстоял на "ноль".
10 января ФК "Каламата" сообщила о подписании экс-вратаря сборной Украины. Однако вскоре Максим заявил, что контракт еще не заключен, а пока что ведутся переговоры. При чем не с "Каламатой", а с "Арисом".
Напомним, Коваль на протяжении многих лет являлся игроком киевского "Динамо", куда он перешел из родного запорожского "Металлурга". Киевляне же четырежды отправляли игрока в аренду: в "Говерлу", "Оденсе", "Депортиво" и "Аль-Фатех".
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