"За нас в свои ворота могут забить игроки Лейпцига". Моуриньо высказался об атакующем кризисе Тоттенхэма

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо дал свой комментарий накануне матча против "РБ Лейпцига".

"Травмированные? Бен Дэвис - одна-две недели. Стивен Бергвейн - не думаю, что он сыграет в этом сезоне. Мы уже к этому привыкли. Я бы сказал, что нас больше надломили предыдущие травмы. Когда у тебя их четыре-пять, то что после этого когда их у тебя шесть или семь?

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Вы спрашиваете, как забить два мяча без Сона, Кейна и Бергвейна? Голы забиваются по-разному. За нас в свои ворота могут забить даже игроки "Лейпцига".

Убежден, что "Тоттенхэм" не станет единственным клубом, с которым я не выиграю ни одного трофея. Я побеждал со всеми клубами, и верю, что сделаю это и с "Тоттенхэмом".

Наши ребята не глупы, и все в курсе наших изьянов. Мы их от них тоже не скрываем. Мы все должны держаться вместе. Каждый должен показать яркую индивидуальную игру, а также команда в целом. Я верю в парней и думаю, что нам по силам добиться успеха", - цитирует португальца сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче "быки" сумели минимально обыграть "шпор".