Тлумак: Хочу пожелать тренерам Динамо не переусердствовать и не ставить Нещерета во всех матчах подряд

Известный в прошлом вратарь Андрей Тлумак поделился своими впечатлениями об игре голкипера "Динамо" 18-летнего Руслана Нещерета в поединке третьего раунда группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:2).

"О таком дебюте можно только мечтать. В 18-летнем возрасте сыграть свой первый официальный матч за "Динамо", сразу в Лиге чемпионов против самой "Барселоны" дорогого стоит. Юный киевский вратарь, чем-то напоминающий внешне знаменитого английского голкипера Питера Шилтона, по максимуму воспользовался шансом громко заявить о себе.

Убедившись, что за ворота можно не волноваться, динамовцы постепенно обрели уверенность и своими остроатакующими действиями заставили понервничать испанского гранда.

Что запомнилось в игре Руслана Нещерета? Прежде всего, его игра на линии, вне сомнения, это его козырь. Во-вторых, невозмутимось. Вспомните, как он спокойно строил "стенку", когда Месси готовился пробивать штрафной удар со своей "точки". И все правильно просчитал, в эффектном броске отразив мяч летевший в верхний угол.

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Отдавая должное Руслану за вчерашнюю игру, хочу сразу предупредить, что и ему не удастся избежать досадных промахов, как это было с ним в недавнем поединке молодежных составов "Руха" и "Динамо" во Львове. Но ничего страшного, благодаря анализу, подсказке тренеров, трудолюбию, он будет становиться только сильнее. Хочу пожелать тренерам не переусердствовать и не ставить Нещерета во всех матчах подряд. Да, он может вырасти в очень надежного вратаря, однако процесс становления не терпит форсажа", - сказал Тлумак.