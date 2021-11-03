Караваев: Интенсивность матчей Лиги чемпионов нас только заряжает

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мыслями после поражения от "Барселоны" (0:1) в матче Лиги чемпионов.

- Сложилось впечатление, что после истории с неназначенным пенальти, на какое-то время команда потеряла игровой тонус...

- Нет, я так не считаю. Мы все видели, что пенальти не было и в тот момент, когда арбитр пошёл к монитору, были уверены, что пенальти не назначат и мы сможем добиться положительного результата, забить гол.

- Как оцените интенсивность игры? Считаете результат закономерным?

-В Лиге чемпионов каждый матч очень интенсивный и забирает много энергии. Но мы готовы к этому на сто процентов, поскольку каждые полгода мы проходим сильные сборы. Поэтому эта интенсивность нас только заряжает, чтобы играть на этом уровне, - заявил Караваев.