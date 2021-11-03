Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: Интенсивность матчей Лиги чемпионов нас только заряжает
Хавбек киевлян - о поражении от "Барселоны"
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мыслями после поражения от "Барселоны" (0:1) в матче Лиги чемпионов.
- Сложилось впечатление, что после истории с неназначенным пенальти, на какое-то время команда потеряла игровой тонус...
- Нет, я так не считаю. Мы все видели, что пенальти не было и в тот момент, когда арбитр пошёл к монитору, были уверены, что пенальти не назначат и мы сможем добиться положительного результата, забить гол.
- Как оцените интенсивность игры? Считаете результат закономерным?
-В Лиге чемпионов каждый матч очень интенсивный и забирает много энергии. Но мы готовы к этому на сто процентов, поскольку каждые полгода мы проходим сильные сборы. Поэтому эта интенсивность нас только заряжает, чтобы играть на этом уровне, - заявил Караваев.
Популярное сейчас
- Группа Динамо в ЛЧ: киевляне последние, но с шансами обойти Бенфику
- Динамо – Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
- Расстрелял без шансов. ВИДЕО, как Фати забил первый гол в ворота Динамо
- Юношеская лига УЕФА. Динамо – Барселона 4:1. Видео голов и обзор матча
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод