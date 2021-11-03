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Караваев: Интенсивность матчей Лиги чемпионов нас только заряжает

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хавбек киевлян - о поражении от "Барселоны"

Караваев: Интенсивность матчей Лиги чемпионов нас только заряжает

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мыслями после поражения от "Барселоны" (0:1) в матче Лиги чемпионов.

- Сложилось впечатление, что после истории с неназначенным пенальти, на какое-то время команда потеряла игровой тонус...

- Нет, я так не считаю. Мы все видели, что пенальти не было и в тот момент, когда арбитр пошёл к монитору, были уверены, что пенальти не назначат и мы сможем добиться положительного результата, забить гол.

- Как оцените интенсивность игры? Считаете результат закономерным?

-В Лиге чемпионов каждый матч очень интенсивный и забирает много энергии. Но мы готовы к этому на сто процентов, поскольку каждые полгода мы проходим сильные сборы. Поэтому эта интенсивность нас только заряжает, чтобы играть на этом уровне, - заявил Караваев.

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В статье: Александр Караваев Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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cucumber (Киев)
03.11.2021 в 09:07
"Заряжає" - тільки на що заряджає? Вже втомилися від ціх заряджань - жодного забитого м'яча у 4-х (!) іграх, і ніякого просвіту. Просто треба сказати, що такої команді нема чого робити у ЛЧ, що рівень команди "досягнув" стелі Ліги конфедерацій, і не дотягує до ЛЕ. Зараз тривога від майбутньої гри збірної з Боснією, бо навряд чи збірна здатна забити більше двох м'ячів, і чи цього буде достатньо для перемоги? Як би знов не прийшлось казати про "заряджання" від поразки. Ну немає в грі нашої збірної, щоб "душу й тіло" покласти заради перемоги. вася огурцов, що засмучений грою збірників у складі ДК.
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