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Шацких: В матче с Баварией динамовцы выложатся по максимуму

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игра состоится уже сегодня, 23 ноября в 19:45

Шацких: В матче с Баварией динамовцы выложатся по максимуму

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Экс-форвард и экс-тренер киевского "Динамо" Максим Шацких поделился ожиданиями от противостояния киевлян с "Баварией" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

"Могут ли киевляне на что-то рассчитывать в матче с "Баварией"? Могут. Почему нет? Главное, чтобы были дисциплина, выполнение установки и самоотдача.

Может ли "Динамо" сделать то, что сделал "Аугсбург" в Бундеслиге? Вы не ровняйте Лигу чемпионов и чемпионат. Это разные турниры. Нет такой команды, которая ни разу в чемпионате не проигрывала. Все равно за сезон любой суперклуб один-два матча проигрывает.Так сложилось у них с "Аугсбургом". Это футбол. "Ман Сити" и "Барселона" проигрывают. Все проигрывают. Мяч круглый, поле квадратное.

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Семь футболистов "Баварии" не прилетели в Киев из-за коронавируса? Конечно, у мюнхенцев есть потери. Это немаленькие потери. Семь человек – это не два. Хотя, понятно, у "Баварии" приличная скамейка запасных. Им есть, кем заменить любого футболиста. Но качество игры, наверное, немножко будет отличаться. И Нагельсман сказал, что потери есть, но "Бавария" постарается исправиться за поражение от "Аугсбурга". Он сказал, что мюнхенцы дарить очки никому не собираются. Лига чемпионов есть Лига чемпионов и мотивация у них есть. "Бавария" на каждый матч выкладывается по максимуму.

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Понятно, что динамовцам будет тяжело. Глупо говорить, что будет легко. "Бавария" - это все-таки "Бавария" в любом состоянии и в любом составе. На данный момент мюнхенцы – это угрожающая сила. Тем более Луческу и Нагельсман сказали, что это Лига чемпионов и призовые никто не отменял. Плюс, киевлянам нужно стараться цепляться за каждое очко.

Перед своими болельщиками, думаю, динамовцы выложатся по максимуму. Но, как сложится, мы узнаем уже 23 ноября вечером", - сказал Шацких.

Матч "Динамо" - "Бавария" состоится сегодня, 23 ноября и начнется в 19:45.

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В статье: Максим Шацких Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
23.11.2021 в 09:23
Да порвут немцев , как Тузик грелку !!! С кем там играть?? Стандартный счет, типа 6-1 .
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0
0
aleks68
23.11.2021 в 10:09
веришь в победу дырявых???да ещё 6-1?запишись на приём к врачу и полечи свою ..... голову
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0
-2
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simargl (Чернигов)
23.11.2021 в 10:27
.. да, трудно жить тебе без чувства юмора... тут лечись не лечись, все равно дуб - дерево
0
0


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