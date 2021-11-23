Шацких: В матче с Баварией динамовцы выложатся по максимуму

Экс-форвард и экс-тренер киевского "Динамо" Максим Шацких поделился ожиданиями от противостояния киевлян с "Баварией" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

"Могут ли киевляне на что-то рассчитывать в матче с "Баварией"? Могут. Почему нет? Главное, чтобы были дисциплина, выполнение установки и самоотдача. Может ли "Динамо" сделать то, что сделал "Аугсбург" в Бундеслиге? Вы не ровняйте Лигу чемпионов и чемпионат. Это разные турниры. Нет такой команды, которая ни разу в чемпионате не проигрывала. Все равно за сезон любой суперклуб один-два матча проигрывает.Так сложилось у них с "Аугсбургом". Это футбол. "Ман Сити" и "Барселона" проигрывают. Все проигрывают. Мяч круглый, поле квадратное.

Семь футболистов "Баварии" не прилетели в Киев из-за коронавируса? Конечно, у мюнхенцев есть потери. Это немаленькие потери. Семь человек – это не два. Хотя, понятно, у "Баварии" приличная скамейка запасных. Им есть, кем заменить любого футболиста. Но качество игры, наверное, немножко будет отличаться. И Нагельсман сказал, что потери есть, но "Бавария" постарается исправиться за поражение от "Аугсбурга". Он сказал, что мюнхенцы дарить очки никому не собираются. Лига чемпионов есть Лига чемпионов и мотивация у них есть. "Бавария" на каждый матч выкладывается по максимуму.

Понятно, что динамовцам будет тяжело. Глупо говорить, что будет легко. "Бавария" - это все-таки "Бавария" в любом состоянии и в любом составе. На данный момент мюнхенцы – это угрожающая сила. Тем более Луческу и Нагельсман сказали, что это Лига чемпионов и призовые никто не отменял. Плюс, киевлянам нужно стараться цепляться за каждое очко. Перед своими болельщиками, думаю, динамовцы выложатся по максимуму. Но, как сложится, мы узнаем уже 23 ноября вечером", - сказал Шацких.

Матч "Динамо" - "Бавария" состоится сегодня, 23 ноября и начнется в 19:45.