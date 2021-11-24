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Луческу: Динамо выглядело достойно во всех матчах

Лига Чемпионов
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Главный тренер киевлян подвел итоги результата с "Баварией"

Луческу: Динамо выглядело достойно во всех матчах

Фото: ФК Динамо Киев

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Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий после поражения от мюнхенской "Баварии" (1:2) в матче Лиги чемпионов.

- Игра с "Баварией" была самой достойной в групповом турнире Лиги чемпионов?

- Считаю, мы и два предыдущих матча с "Барселоной" сыграли хорошо и достойно. Сегодня по интенсивности, накалу и тому, как мы прессинговали и давили на соперника, особенно во втором тайме, это была лучшая половина встречи. В первом же тайме мы проявили слишком много уважения к сопернику, которому позволяли слишком многое. После перерыва ж мы сыграли в хороший футбол.

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- Насколько сложно вам было настраивать команду в перерыве, когда "Динамо" проигрывало 0:2?

- Я сказал ребятам, что мы пропустили два мяча из-за своих грубых ошибок, но мы играли хорошо. Во втором тайме нужно немного прибавить, представить себе, что счет 0:0, отталкиваться от этого и начинать все сначала – играть и забивать. Мы должны были сыграть так, чтобы не стыдно было уходить с поля перед болельщиками.

Также есть вещи, о которых я не стану говорить. Чем еще можно мотивировать игроков перед матчем в Лиге чемпионов? Мы достойно выглядели во всех матчах, если бы не допускали элементарных ошибок из-за отсутствия опыта, результат был бы другим, - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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