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Греки против Азова: Луческу не стерпел провокаций и досрочно ушел с пресс-конференции
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fcdynamo.com
Греческие журналисты, как и болельщики, не смогли смириться с вылетом "Ариса" из Лиги конференций от "Динамо" в серии пенальти.
На пресс-конференции они доставали наставника киевлян Мирчу Луческу вопросами о поведении игроков, но он их защищал, а когда речь пошла об Азове, пресс-конференция была завершена. Напоследок пресс-атташе "Динамо" Андрей Шахов-младший лишь заявил грекам, что "Азов - герои Украины", что вывело из себя часть присутствовавших.
Напомним, фанаты "Ариса" еще в домашней игре с трибун оскорбляли полк "Азов", но быстро спрятали баннер, чтоб не попасть под санкции УЕФА.
Их новые оскорбления уже в Бухаресте привели к тому, что игроки "Динамо" праздновали победу прямо перед трибуной "Ариса".
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