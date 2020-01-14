Тоттенхэм намерен вернуть форварда, которого летом отпустил в Наполи

В январе Фернандо Льоренте может вернуться в "Тоттенхэм". Английская команда готова предложить ему сделку.

По данным Sky Sports, "шпоры" вышли с ним связь и предложили ему краткосрочный контракт. Всему виной травма Гарри Кейна и сейчас им нужна срочная замена.

Льоренте покинул "Тоттенхэм" этим летом, подписав контракт с "Наполи". За половину сезона он отыграл 22 матча, но смог забить всего лишь 4 гола.

Ранее "шпоры" проявляли интерес к форварду "ПСЖ".