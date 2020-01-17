Моуриньо получит солидный бонус, если выведет Тоттенхэм в Лигу чемпионов

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо получит бонус в размере 2,3 миллионов евро (2 миллиона фунтов стерлингов), если сможет вывести свою команду в главный клубный европейский турнир по итогам текущего сезона, как сообщает Daily Mail.

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По информации источника, клубу очень важно и престижно сохранить свой статус как одного из главных участников Лиги чемпионов. Напомним, в прошлом розыгрыше соревнования "шпоры" проиграли в финале "Ливерпулю" (2:0).

Тем не менее, дела у Моуриньо складываются пока не очень – особенно в связи с травмой главной ударной силы команды Гарри Кейна. Скорее всего, клуб покинет хавбек Кристиан Эриксен. Сейчас "Тоттенхэм" располагается на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 22 турах.