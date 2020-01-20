Челси может перехватить Кавани - Лэмпард прокомментировал возможность трансфера

Судьба Эдинсона Кавани, по-прежнему, остается неизвестной. Игрок хочет покинуть "ПСЖ", однако удовлетворить запросы парижан никто так и не сумел.

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В английских СМИ также появилась информация, что в его подписании заинтересован "Челси". Фрэнк Лэмпард прокомментировал данный трансфер.

"Кавани? Он отличный футболист, я играл против него. Он очень серьезно относится к игре, а результативность говорит сам за себя. Я не совсем в курсе ситуации, потому нужно просто подождать", - приводит слова тренера ВВС.

Напомним, что Оливье Жиру очень близок к тому, чтобы покинуть лондонскую команду.