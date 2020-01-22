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Лэмпард отметил плохую тенденцию для Челси, Артета гордится реакцией игроков Арсенала

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Менеджеры вышли на связь после лондонского дерби

Лэмпард отметил плохую тенденцию для Челси, Артета гордится реакцией игроков Арсенала
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард и наставник "Арсенала" высказались о ничьей (2:2). Напомним, в первом тайме Давид Луиз покинул поле из-за удаления.

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"Мы хотели победить – команда расстроена. Нужно было сыграть лучше, чтобы забить еще один мяч. По сути, мы бросили защищаться и подарили гостям два гола, допустили грубые ошибки. На подобном уровне ты обязательно теряешь очки, если не выполняешь свою работу. "Челси" мог забить 3-4 раза, но у нас нет инстинкта убийц. Возможно, дело в молодых футболистах, но точно не в чем-то другом. Подобные поражения дома уже были у нас много раз. Я рад быть четвертым, но мы потеряли очень много баллов", - отметил Лэмпард для BBC.

"Станет ли этот поединок началом позитивного этапа для команды? Не знаю, время покажет. Я увидел реакцию у футболистов своей команды. Я всегда требую от игроков, чтобы они никогда не теряли веру в себя, командный дух – он должен быть в каждом матче. Мы отлично отреагировали на ситуацию. Сегодня я действительно горжусь, ведь если твой партнер ошибается, то нужно его подстраховать", – сказал Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фрэнк Лэмпард Микель Артета Челси (Лондон)
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