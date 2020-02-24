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Клопп: Ливерпуль – лучшая команда мира? Обычно первыми в голову приходят Реал, Барса и Сити
Скромняга Юрген
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими мыслями по поводу популярного высказывания о том, что его команду называют лучшей в мире. Цитирует немца Sky Sports.
"Знаете, вся эта история с "лучшей командой мира"... Я не очень понимаю это. Приятно, когда люди так говорят, конечно. Очевидно, что это лучше, чем когда команду называют худшей в мире (смеется). Обычно, если общественность говорит про "лучших в мире", то в голову приходят "Реал", "Барселона", "Сити" и все в таком духе".
"Наша команда преследует девиз "вперед, вперед, вперед", у нас отличные футболисты и это им помогает. Но, лично я думаю, что "Ливерпуль" – это одна из топ-топ-топ-топ-топ-топ команд мира".