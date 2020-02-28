Мане: Я не знал, что в случае победы в АПЛ вручают медали. Клопп? Ему точно поставят памятник на Энфилде

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане сообщил, что не знал о вручении медалей в случае победы в Английской Премьер-лиге. Цитирует футболиста The Anfield. Сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице с 79 баллами после 27 туров. "Сити" отстает на 22 очка.

"Я слышал, что в случае победы в Премьер-лиге, нам дадут медали. Не знал, что так делают, но медали меня и не особо волнуют, я бы просто хотел победить. АПЛ – лучший чемпионат в мире, здесь нужно выкладываться на 100%. Мы идем к той цели, которая была поставлена на старте первенства".