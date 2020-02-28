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Мане: Я не знал, что в случае победы в АПЛ вручают медали. Клопп? Ему точно поставят памятник на Энфилде
Садио – само очарование
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане сообщил, что не знал о вручении медалей в случае победы в Английской Премьер-лиге. Цитирует футболиста The Anfield. Сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице с 79 баллами после 27 туров. "Сити" отстает на 22 очка.
"Я слышал, что в случае победы в Премьер-лиге, нам дадут медали. Не знал, что так делают, но медали меня и не особо волнуют, я бы просто хотел победить. АПЛ – лучший чемпионат в мире, здесь нужно выкладываться на 100%. Мы идем к той цели, которая была поставлена на старте первенства".
"Думаю, что Клоппу точно поставят памятник на "Энфилде". Он потрясающий тренер, который старается сделать максимум. У него особый подход ко всему, Юрген дает игрокам больше ответственности на поле, но он очень дружелюбен по отношению к футболистам, это сильная сторона менеджера".