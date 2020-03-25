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Фердинанд: Моуриньо не отпустит Кейна в МЮ

Англия
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Мало кто хочет усиливать конкурента

Фердинанд: Моуриньо не отпустит Кейна в МЮ
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Экс-защитник "МЮ" Рио Фердинанд высказал свое предположение, почему "дьяволам" будет непросто подписать Гарри Кейна.

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"Хотел бы я, чтобы Кейн перешел в "МЮ"? Конечно. Когда Гарри в хорошей форме, он точно сможет помочь такому клубу, как "Манчстер Юнайтед". Он гарантировано будет забивать голы.

Однако я не вижу вариантов, как "Тоттенхэм" сможет отпустить его. Я не верю, что Моуриньо отпустит его в "МЮ", - приводит слова Фердинанда AS.

Помимо "МЮ", на Кейна также претендуют "Ман Сити" и "Ювентус".

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В статье: Жозе Моуриньо Рио Фердинанд Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Гарри Кейн
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