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Моуриньо: В 2004 году Абрамович мог купить в Челси Роналдиньо – я отказался

Англия
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Моуриньо: В 2004 году Абрамович мог купить в Челси Роналдиньо – я отказался
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В 2004 году Дидье Дрогба перешел в "Челси" из "Марселя" за 24 миллиона фунтов стерлингов. Правда, история рисковала сложиться иначе – об этом рассказал Жозе Моуриньо, который дважды становился у руля клуба (2004 – 2007, 2013 – 2015). В обе каденции португалец сумел выиграть АПЛ (2004/05, 2005/06, 2014/15).

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"В 2004 году Роман Абрамович сказал мне, что у него есть деньги, чтобы купить в "Челси" Роналдиньо, если я захочу… Я отказался и попросил приобрести мне Дидье Дрогба".

Дрогба – ивуарийский нападающий, лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара и первый страйкер среди иностранных игроков в истории "Челси". По общему количеству голов за "синих" занимает 4-е место. Дидье – первый африканский футболист, который забил 100 голов в АПЛ.

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В статье: Жозе Моуриньо Роналдиньо Дидье Дрогба Роман Абрамович Челси (Лондон)
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