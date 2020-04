Моуриньо: В 2004 году Абрамович мог купить в Челси Роналдиньо – я отказался

В 2004 году Дидье Дрогба перешел в "Челси" из "Марселя" за 24 миллиона фунтов стерлингов. Правда, история рисковала сложиться иначе – об этом рассказал Жозе Моуриньо, который дважды становился у руля клуба (2004 – 2007, 2013 – 2015). В обе каденции португалец сумел выиграть АПЛ (2004/05, 2005/06, 2014/15).

José Mourinho: “In 2004, Roman Abramovich told me he had money to bring Ronaldinho to Chelsea if I wanted to... I said no. Bring me Didier Drogba." pic.twitter.com/Pxlu6HlnGZ