  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. СМИ: Возобновление АПЛ перенесено на 26-е июня
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Возобновление АПЛ перенесено на 26-е июня

Англия
(1 голосов)

Ждать еще месяц

СМИ: Возобновление АПЛ перенесено на 26-е июня
UA-Футбол
Новина українською

Возвращение английского футбола стоит ждать не раньше конца июня. Об этом передает Evening Standart.

Читайте такжеСамая критическая неделя для АПЛ. Новые проблемы рестарта и повторные тесты игроков

Говорилось, что АПЛ может возобновиться уже 12-го июня, но футболисты не готовы полностью подготовиться к этой дате. Теперь же, вероятная дата возвращения 26-е июня.

Решение может быть принято уже на этой неделе. Однако сделано это будет только после третьей волны тестирования на коронавирус.

Отметим, что за первые две волные было обнаружено лишь 8 положительных случаев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Evening Standart
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...