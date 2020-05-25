Англия
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СМИ: Возобновление АПЛ перенесено на 26-е июня
Ждать еще месяц
Возвращение английского футбола стоит ждать не раньше конца июня. Об этом передает Evening Standart.
Говорилось, что АПЛ может возобновиться уже 12-го июня, но футболисты не готовы полностью подготовиться к этой дате. Теперь же, вероятная дата возвращения 26-е июня.
Решение может быть принято уже на этой неделе. Однако сделано это будет только после третьей волны тестирования на коронавирус.
Отметим, что за первые две волные было обнаружено лишь 8 положительных случаев.
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Источник:Evening Standart
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