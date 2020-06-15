СМИ: Санчо может вернуться в Ман Сити

Джейдон Санчо готов покинуть "Боруссию". Однако основной претендент, "Манчестер Юнайтед", отказался от его покупки из-за высокой цены.

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По данным журналиста The Sun, вингер готов вернуться в "Ман Сити", если чемпион Англии сможет удовлетворить запросы "Боруссии". Санчо - воспитанник "горожан", покинувший клуб в 2017-м.

Отметим, что "Ман Сити" может попытаться осуществить трансфер. Летом, с большой долей вероятности, команду покинет Сане и у Санчо есть все шансы его заменить.

В этом сезоне Джейдон отметился 20 голами и 20 голевыми передачами в 41-м матче.