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СМИ: Санчо может вернуться в Ман Сити
"Горожанам" придется серьезно выложиться за воспитанника
Джейдон Санчо готов покинуть "Боруссию". Однако основной претендент, "Манчестер Юнайтед", отказался от его покупки из-за высокой цены.
По данным журналиста The Sun, вингер готов вернуться в "Ман Сити", если чемпион Англии сможет удовлетворить запросы "Боруссии". Санчо - воспитанник "горожан", покинувший клуб в 2017-м.
Отметим, что "Ман Сити" может попытаться осуществить трансфер. Летом, с большой долей вероятности, команду покинет Сане и у Санчо есть все шансы его заменить.
В этом сезоне Джейдон отметился 20 голами и 20 голевыми передачами в 41-м матче.