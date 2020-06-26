Официально: Ван Гинкель продлил контракт с Челси

Предыдущий контракт 27-летнего голландца с лондонским клубом истекал этим летом, но благодаря новой сделке карьера Марко Ван Гинкеля в стане "синих" продолжится.

Следующий сезон станет для футболиста восьмым на контракте в "Челси". Аренды в "Милан", "Сток Сити" и "ПСВ", а также постоянные травмы и операции на колене лимитировали Ван Гинкеля с точки зрения выходов на поле именно в футболке "синих".

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Марко играет на позиции атакующего хавбека. Ван Гинкель – воспитанник "Витесса", в 2013-м он стал "Футбольным талантом года в Нидерландах".