  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Ван Гинкель продлил контракт с Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Ван Гинкель продлил контракт с Челси

Англия
(1 голосов)

Марко остается в Лондоне

Официально: Ван Гинкель продлил контракт с Челси
Новина українською

Предыдущий контракт 27-летнего голландца с лондонским клубом истекал этим летом, но благодаря новой сделке карьера Марко Ван Гинкеля в стане "синих" продолжится.

Следующий сезон станет для футболиста восьмым на контракте в "Челси". Аренды в "Милан", "Сток Сити" и "ПСВ", а также постоянные травмы и операции на колене лимитировали Ван Гинкеля с точки зрения выходов на поле именно в футболке "синих".

Читайте такжеОфициально: Виллиан и Педро продлили контракты с Челси до конца сезона

Марко играет на позиции атакующего хавбека. Ван Гинкель – воспитанник "Витесса", в 2013-м он стал "Футбольным талантом года в Нидерландах".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Марко ван Гинкель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CFC

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...