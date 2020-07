Клопп – про разгром Ливерпуля: Если и есть команда, которая может нас так разбить, то это Манчестер Сити

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение в рамках матча 32-го тура Английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (4:0). Цитирует немца BBC.

"I saw a brilliant attitude. I saw boys who were fighting with all their effort." ????



Listen to Jurgen Klopp's thoughts following Liverpool's heavy defeat to Manchester City ???? pic.twitter.com/gkgyA3uxRb