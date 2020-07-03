Клопп – про разгром Ливерпуля: Если и есть команда, которая может нас так разбить, то это Манчестер Сити

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение в рамках матча 32-го тура Английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (4:0). Цитирует немца BBC.

"Я увидел невероятное отношение к делу от своих игроков. Футболисты "Манчестер Сити" думали быстрее нас, нам не хватало движения. У нас были моменты, но мы их не использовали. Нам придется смириться с этим результатом".

"Если вам хочется продолжать рассуждать о том, что мы не были сосредоточены, то в этом нет проблем. Невероятно, что кто-то может стать чемпионом, когда "Манчестер Сити" выглядит настолько хорошо. В этом сезоне они ни разу не сыграли плохо".

"Если и есть команда, которая может нас так разбить, то это "Манчестер Сити". Игра была открытой, но более интересной для соперника, чем для нас. Играть с ними – очень некомфортно, но никто из моих парней не сказал: "Ох, все равно, мне это не нужно".