АПЛ признала, что во всех матчах четверга арбитры приняли неправильные решения по пенальти

Английская Премьер-лига признала, что во всех матчах чемпионата, которые прошли в четверг, 9 июля, судьи допустили ошибки при решениях о назначении пенальти. Об этом сообщает BBC Sport.

В матче "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" (0:3) в первом тайме неправильно был назначен 11-метровый удар, который реализовал Бруну Фернандеш.

В поединке "Эвертон" – "Саутгемптон" (1:1) пенальти также не должны были назначать. Хавбек "святых" Джеймс Уорд-Проуз, впрочем, не реализовал приговор.

В рамках встречи "Борнмут" – "Тоттенхэм" (0:0), наоборот, "шпоры" должны были получить возможность пробить 11-метровый: Джошуа Кинг в своей штрафной площадке сбил Харри Кейна.