Англия
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И это не предел: Гарри Кейн забил 200-й гол в карьере
Ему всего лишь 26 лет
Сегодня "Тоттенхэм" одержал уверенную победу на "Ньюкаслом". Двумя голами в матче отметился Гарри Кейн.
Английский форвард сумел достичь знаковой отметки - 200 (а после и 201) точных ударов за карьеру. Чтобы дойти до этого показателя, ему понадобилось провести 350 матчей.
2️⃣0️⃣0️⃣ club goals for @HKane! ????#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/xHBSKPMcb4— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 15, 2020
Отметим, что существует вероятность смены клуба - на Гарри претендуют гранды.
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