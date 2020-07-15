И это не предел: Гарри Кейн забил 200-й гол в карьере

Сегодня "Тоттенхэм" одержал уверенную победу на "Ньюкаслом". Двумя голами в матче отметился Гарри Кейн.

Английский форвард сумел достичь знаковой отметки - 200 (а после и 201) точных ударов за карьеру. Чтобы дойти до этого показателя, ему понадобилось провести 350 матчей.

Отметим, что существует вероятность смены клуба - на Гарри претендуют гранды.