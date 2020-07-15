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И это не предел: Гарри Кейн забил 200-й гол в карьере

Англия
(1 голосов)

Ему всего лишь 26 лет

И это не предел: Гарри Кейн забил 200-й гол в карьере
UA-Футбол
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Сегодня "Тоттенхэм" одержал уверенную победу на "Ньюкаслом". Двумя голами в матче отметился Гарри Кейн.

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Английский форвард сумел достичь знаковой отметки - 200 (а после и 201) точных ударов за карьеру. Чтобы дойти до этого показателя, ему понадобилось провести 350 матчей.

Отметим, что существует вероятность смены клуба - на Гарри претендуют гранды.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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