Арсенал - Ливерпуль 2:1. Три удара два гола

Игровое и территориальное преимущество не всегда приносит результат, возможно, мерсисайдцы начали забывать про эту всем известную футбольную истину. "Арсенал" воспользовался расслабленностью соперника, его беззаботностью, и показал максимально прагматичный футбол. Ничего неожиданного не произошло, разве только "Ливерпуль" упустил возможность набрать в этом чемпионате 100 очков, конец триумфального сезона получился смазанным, а "канониры" ткунули носом одного из своих главных конкурентов на внутренней арене в собственную беспечность.

Очень странное впечатление оставили подопечные Юргена Клоппа, вроде как и старались, атаковали, создали с десяток опаснейших моментов, владели подавляющим преимуществом, даже забили первыми, но проиграли. Неудача, как в те прошлые 30 лет, когда не получалось завоевать заветный трофей и все усилия казались напрасными.

Подробный отчет о матче читайте чуть позже.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Арсенал - Ливерпуль 2:1

Голы: Ляказетт 32, Нельсон 44 - Мане 20

Арсенал: 26. Мартинес, 3. Тирни, 16. Холдинг, 17. Суареш (Мэйтлэнд-Найлс 76), 23. Д. Луис, 11. Торрейра (Уиллок 57), 34. Джака, 87. Сака, 9. Ляказетт (Себальос 57), 19. Пепе, 24. Нельсон (Обамеянг 57).

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум (Ориги 83), 9. Фирмино (Минамино 61), 10. Мане, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах (Шакири 83), 15. Окслэйд-Чемберлен (Кейта 61).

Предупреждения: Торрейра 46, Джака 81, Себальос 90+1 - Александер-Арнольд 48