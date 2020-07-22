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Уотфорд заплатит миллион фунтов уволенному тренеру, если клуб избежит вылета
Это маловероятно
За два тура до конца чемпионата "Уотфорд" уволил Найджела Пирсона. После этого "шершни" проиграли "Ман Сити" и ухудшили свои шансы избежать вылета.
Однако Найджел продолжит болеть за свой экс-клуб. Как сообщает Sky Sports, "Уотфорд" обязан будет выплатить наставнику миллионов фунтов, если клуб не вылетит из АПЛ. Именно такой пункт был прописан в контракте.
В последнем туре "Уотфорд" сыграет против "Арсенала". Они отстают от "Астон Виллы" из-за разницы голов.
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