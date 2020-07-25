  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фред: В следующем сезоне МЮ постарается выиграть ЛЧ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фред: В следующем сезоне МЮ постарается выиграть ЛЧ

Англия
(1 голосов)

Бразилец поделился мыслями накануне матча с "Лестером"

Фред: В следующем сезоне МЮ постарается выиграть ЛЧ
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред поделился ожиданиями от поединка против "Лестера" в рамках АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" должен выступать в Лиге Чемпионов, потому что мы большой клуб. Возвращение в Лигу Чемпионов по-настоящему важно для нас, игроков, а также для клуба.

Это то, чего игроки и клуб заслуживают. Вернуться в Лигу Чемпионов будет здорово. В следующем сезоне мы постараемся выиграть ЛЧ", – рассказал бразилец.

Для попадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон "красным дьяволам" достаточно не проиграть "лисам."

Читайте такжеФред: На втором году пребывания в Шахтере чуть не перешел во Фламенго

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов АПЛ Фред Манчестер Юнайтед Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manutd.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
v.grischuk (Винница)
25.07.2020 в 19:00
Попади туда сначала)
Ответить
0
0
Arthas (Севастополь)
25.07.2020 в 18:34
ви лузаєте в неділю Лестеру і граєте знов з Астаною в лє )))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...