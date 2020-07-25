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Фред: В следующем сезоне МЮ постарается выиграть ЛЧ
Бразилец поделился мыслями накануне матча с "Лестером"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред поделился ожиданиями от поединка против "Лестера" в рамках АПЛ.
"Манчестер Юнайтед" должен выступать в Лиге Чемпионов, потому что мы большой клуб. Возвращение в Лигу Чемпионов по-настоящему важно для нас, игроков, а также для клуба.
Это то, чего игроки и клуб заслуживают. Вернуться в Лигу Чемпионов будет здорово. В следующем сезоне мы постараемся выиграть ЛЧ", – рассказал бразилец.
Для попадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон "красным дьяволам" достаточно не проиграть "лисам."
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