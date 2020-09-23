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"Уверен, книга станет отличным снотворным". Далглиш потроллил Робертсона, но Эндрю ему ответил

Англия
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Сэр Кенни in da house

"Уверен, книга станет отличным снотворным". Далглиш потроллил Робертсона, но Эндрю ему ответил
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Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон обменялся уколами с легендарным футболистом и менеджером мерсисайдцев Кенни Далглишем. Все дело в том, что недавно 26-летний шотландец выпустил книгу, в которой описал события сезона-2019/20, в частности, первое за 30 лет чемпионство "красных".

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Один из экземпляров достался и Далглишу, он не упустил возможности потроллить своего соотечественника. Правда, и ответ Эндрю не заставил себя долго ждать – Робертсон решил подпереть угол столика в своем доме с помощью автобиографии Кенни.

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"Роббо, спасибо за книгу! Уверен, она станет отличным снотворным", — написал Далглиш.

"Сэр Кенни всегда хорошо нас поддерживал", – ответил Робертсон.

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В статье: Кенни Далглиш Ливерпуль Эндрю Робертсон
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