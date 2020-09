"Уверен, книга станет отличным снотворным". Далглиш потроллил Робертсона, но Эндрю ему ответил

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон обменялся уколами с легендарным футболистом и менеджером мерсисайдцев Кенни Далглишем. Все дело в том, что недавно 26-летний шотландец выпустил книгу, в которой описал события сезона-2019/20, в частности, первое за 30 лет чемпионство "красных".

Один из экземпляров достался и Далглишу, он не упустил возможности потроллить своего соотечественника. Правда, и ответ Эндрю не заставил себя долго ждать – Робертсон решил подпереть угол столика в своем доме с помощью автобиографии Кенни.

