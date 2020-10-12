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Минус проблемная позиция. Вест Хэм арендовал защитника из Чемпионшипа

Англия
(1 голосов)

Добьются успеха в этом сезоне?

Минус проблемная позиция. Вест Хэм арендовал защитника из Чемпионшипа
UA-Футбол
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Лондонский "Вест Хэм" укрепил свою оборону защитником "Уотфорда". Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

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Состав клуба пополнил Крэйг Доусон. Он пробудет в Лондоне до конца сезона. О праве выкупа ничего не сказано. На данном трансфере настаивал сам Дэвид Мойес.

30-летний Доусон успел сыграть за многие английские клубы, проведя в сумме 184 матча в АПЛ. Три раза выходил в футболке сборной Англии.

Отметим, что трансферное окно в Европе закрылось еще на прошлой неделе. Однако переходы внутри Англии могут совершаться до 16-го октября.

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В статье: Уотфорд Крэйг Доусон Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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