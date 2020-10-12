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Минус проблемная позиция. Вест Хэм арендовал защитника из Чемпионшипа
Добьются успеха в этом сезоне?
Лондонский "Вест Хэм" укрепил свою оборону защитником "Уотфорда". Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.
Состав клуба пополнил Крэйг Доусон. Он пробудет в Лондоне до конца сезона. О праве выкупа ничего не сказано. На данном трансфере настаивал сам Дэвид Мойес.
"I can’t wait to get started and share my experience. We’ve got a lot of experienced lads here anyway and to be joining this group of players is an exciting prospect, so I can’t wait."— West Ham United (@WestHam) October 12, 2020
???? | Craig Dawson pic.twitter.com/WyWatAaeUZ
30-летний Доусон успел сыграть за многие английские клубы, проведя в сумме 184 матча в АПЛ. Три раза выходил в футболке сборной Англии.
Отметим, что трансферное окно в Европе закрылось еще на прошлой неделе. Однако переходы внутри Англии могут совершаться до 16-го октября.
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