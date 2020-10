Минус проблемная позиция. Вест Хэм арендовал защитника из Чемпионшипа

Лондонский "Вест Хэм" укрепил свою оборону защитником "Уотфорда". Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

Состав клуба пополнил Крэйг Доусон. Он пробудет в Лондоне до конца сезона. О праве выкупа ничего не сказано. На данном трансфере настаивал сам Дэвид Мойес.

"I can’t wait to get started and share my experience. We’ve got a lot of experienced lads here anyway and to be joining this group of players is an exciting prospect, so I can’t wait."



???? | Craig Dawson pic.twitter.com/WyWatAaeUZ