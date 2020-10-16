Ман Сити теряет де Брюйне на несколько важных матчей

Лидер "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне пропустит несколько следующих матчей. Об этом сообщил наставник "горожан" Пеп Гвардиола.

Испанец не назвал точное количество игр, однако его не стоит ждать на поле во время противостояния с "Арсеналом". Также, вероятно, он не сыграет с "Порту" и "Вест Хэмом".

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В текущем сезоне Кевин успел сыграть пять матчей, успев забить один гол. Совсем недавно он был признан лучшим полузащитником сезона .

На данный момент, "Ман Сити" идет в таблице 14-м месте, имея в активе четыре очка.