По примеру Шовковского. Челси заявил Чеха на матчи АПЛ

Лондонский "Челси" объявил заявку на этот сезон АПЛ. В ней нашлось место для легендарного Петра Чеха, успевшего завершить карьеру.

38-летний голкипер имеет статус игрока без контракта. По данным официальной пресс-службы, этот шаг связан с нестабильной и непредсказуемой ситуацией, вызваной коронавирусом. Он выйдет на поле лишь в самом крайне случае.

Our squad for @PremierLeague action this season has now been submitted. ????