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По примеру Шовковского. Челси заявил Чеха на матчи АПЛ

Англия
(2 голосов)

2020-й не перестает удивлять

По примеру Шовковского. Челси заявил Чеха на матчи АПЛ
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" объявил заявку на этот сезон АПЛ. В ней нашлось место для легендарного Петра Чеха, успевшего завершить карьеру.

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38-летний голкипер имеет статус игрока без контракта. По данным официальной пресс-службы, этот шаг связан с нестабильной и непредсказуемой ситуацией, вызваной коронавирусом. Он выйдет на поле лишь в самом крайне случае.

Чех выступал за "Челси" на протяжении 11 лет. Сыграл за лондонский клуб 494 матча и выиграл 17 трофеев. Стал главным героем финала Лиги Чемпионов в 2012-м году.

Совсем недавно похожая ситуация была в сборной Украине - на матч заявили Александра Шовковского.

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В статье: Петр Чех Челси (Лондон)
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