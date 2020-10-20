Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
По примеру Шовковского. Челси заявил Чеха на матчи АПЛ
2020-й не перестает удивлять
Лондонский "Челси" объявил заявку на этот сезон АПЛ. В ней нашлось место для легендарного Петра Чеха, успевшего завершить карьеру.
38-летний голкипер имеет статус игрока без контракта. По данным официальной пресс-службы, этот шаг связан с нестабильной и непредсказуемой ситуацией, вызваной коронавирусом. Он выйдет на поле лишь в самом крайне случае.
Our squad for @PremierLeague action this season has now been submitted. ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 20, 2020
Чех выступал за "Челси" на протяжении 11 лет. Сыграл за лондонский клуб 494 матча и выиграл 17 трофеев. Стал главным героем финала Лиги Чемпионов в 2012-м году.
Совсем недавно похожая ситуация была в сборной Украине - на матч
Популярное сейчас
- ЛЧ. Динамо - Ювентус 0:2. Поражение на недостатке класса
- УЕФА сократит призовые в еврокубках
- Поединок Ворскла – Шахтер состоится не в Полтаве
- Тоттенхэм - Вест Хэм 3:3. Обзор матча и видео голов
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО