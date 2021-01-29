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Официально: Бенрахма заключил полноценный контракт с Вест Хэмом

Англия
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Когда слишком понравился всем в новой команде

Официально: Бенрахма заключил полноценный контракт с Вест Хэмом
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Пресс-служба "Вест Хэм Юнайтед" сообщает о том, что Саид Бенрахма подписал с клубом полноценный контракт. Напомним, алжирец выступал за "молотобойцев" на правах арендного соглашения с середины октября, права на футболиста принадлежали "Брентфорду".

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Сегодня боссы "Вест Хэма" активировали опцию выкупа, 25-летний исполнитель заключил трудовой договор с лондонцами до 2026 года.

Ранее Саид защищал цвета "Ниццы", "Анже", "Газелека" и "Шатору", за три последних французских коллектива игрок выступал на правах аренды. За свою новую команду Бенрахма уже сыграл 14 поединков и отдал 3 результативных передачи.

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В статье: Брентфорд Мохамед Саид Бенрахма Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
WHU

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