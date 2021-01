Официально: Бенрахма заключил полноценный контракт с Вест Хэмом

Пресс-служба "Вест Хэм Юнайтед" сообщает о том, что Саид Бенрахма подписал с клубом полноценный контракт. Напомним, алжирец выступал за "молотобойцев" на правах арендного соглашения с середины октября, права на футболиста принадлежали "Брентфорду".

Сегодня боссы "Вест Хэма" активировали опцию выкупа, 25-летний исполнитель заключил трудовой договор с лондонцами до 2026 года.

Ранее Саид защищал цвета "Ниццы", "Анже", "Газелека" и "Шатору", за три последних французских коллектива игрок выступал на правах аренды. За свою новую команду Бенрахма уже сыграл 14 поединков и отдал 3 результативных передачи.

OFFICIAL: West Ham have made their loan move for Said Benrahma permanent ???? pic.twitter.com/ksTDx5Pik4