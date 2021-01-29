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Официально: Бенрахма заключил полноценный контракт с Вест Хэмом
Когда слишком понравился всем в новой команде
Пресс-служба "Вест Хэм Юнайтед" сообщает о том, что Саид Бенрахма подписал с клубом полноценный контракт. Напомним, алжирец выступал за "молотобойцев" на правах арендного соглашения с середины октября, права на футболиста принадлежали "Брентфорду".
Сегодня боссы "Вест Хэма" активировали опцию выкупа, 25-летний исполнитель заключил трудовой договор с лондонцами до 2026 года.
It's official! ✅@Benrahma2 ✍️ pic.twitter.com/HZltGfR8Pg— West Ham United (@WestHam) January 29, 2021
Ранее Саид защищал цвета "Ниццы", "Анже", "Газелека" и "Шатору", за три последних французских коллектива игрок выступал на правах аренды. За свою новую команду Бенрахма уже сыграл 14 поединков и отдал 3 результативных передачи.
OFFICIAL: West Ham have made their loan move for Said Benrahma permanent ???? pic.twitter.com/ksTDx5Pik4— Goal (@goal) January 29, 2021
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