Темный день в истории Ливерпуля: 32 года назад произошла трагедия на Хиллсборо

Трагедия на "Хиллсборо" – давка, которая произошла 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль". В тот день погибло 96 болельщиков "красных", всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек.

32 years ago today, 96 children, women and men lost their lives at Hillsborough.



Our thoughts, as always, are with all those affected by the tragedy at Hillsborough and the 96 fans who will never be forgotten.



You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/GyIKZblPKa — Liverpool FC (@LFC) April 14, 2021

В Ливерпуле был открыт мемориал памяти погибшим. Каждый год 15 апреля на "Энфилде" проводится мемориальная служба, посвященная жертвам трагедии, в которой принимают участие игроки и руководство команды.

Ежегодно клуб предпринимает все усилия для того, чтобы первой, резервной и молодежным командам не приходилось проводить матчи в этот день. Напомним, вчера "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов.