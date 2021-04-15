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Темный день в истории Ливерпуля: 32 года назад произошла трагедия на Хиллсборо

Англия
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Темный день в истории Ливерпуля: 32 года назад произошла трагедия на Хиллсборо

Фото: Liverpool

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Трагедия на "Хиллсборо" – давка, которая произошла 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль". В тот день погибло 96 болельщиков "красных", всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек.

В Ливерпуле был открыт мемориал памяти погибшим. Каждый год 15 апреля на "Энфилде" проводится мемориальная служба, посвященная жертвам трагедии, в которой принимают участие игроки и руководство команды.

Ежегодно клуб предпринимает все усилия для того, чтобы первой, резервной и молодежным командам не приходилось проводить матчи в этот день. Напомним, вчера "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов.

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В статье: Хиллсборо Ливерпуль
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