Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Темный день в истории Ливерпуля: 32 года назад произошла трагедия на Хиллсборо
И всего английского футбола в целом
Фото: Liverpool
Трагедия на "Хиллсборо" – давка, которая произошла 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль". В тот день погибло 96 болельщиков "красных", всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек.
32 years ago today, 96 children, women and men lost their lives at Hillsborough.— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2021
Our thoughts, as always, are with all those affected by the tragedy at Hillsborough and the 96 fans who will never be forgotten.
You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/GyIKZblPKa
В Ливерпуле был открыт мемориал памяти погибшим. Каждый год 15 апреля на "Энфилде" проводится мемориальная служба, посвященная жертвам трагедии, в которой принимают участие игроки и руководство команды.
Ежегодно клуб предпринимает все усилия для того, чтобы первой, резервной и молодежным командам не приходилось проводить матчи в этот день. Напомним, вчера "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Реал и Сити в полуфинале ЛЧ, Ибре грозит 3-летний бан, Фонсека покинет Рим. Главные новости за 14 апреля
- Лучший игрок матча Боруссия Д - Манчестер Сити голов не забивал
- ЛЧ. Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити 1:2. Первый полуфинал для Гвардиолы за пять лет
- Алекс Фергюсон: За время моей работы в МЮ было только четыре игрока мирового уровня
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:00 Зарубежные You’ll never walk alone: главную футбольную песню планеты написали в США
- 15:15 Зарубежные Война и мир Брюса Гроббелара. Как легендарный вратарь прокладывал путь из Родезии в Ливерпуль
- 09:09 Зарубежные С зелеными вставками и португальским оттенком: появилось фото формы Ливерпуля на сезон 2020/21