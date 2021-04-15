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Молодой игрок Астон Виллы вызвал аншлаг среди 5 топ-клубов
Хотя играет в молодежной команде
The Times
17-летний полузащитник Карни Чуквуемека может покинуть "Астон Виллу", за которую выступает с 2016 года в юношеской, молодежных командах.
По информации Goal.com, за игроком еще в прошлом году следили "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
С тех пор интерес к англичанину возник еще в "Ювентуса" и "Баварии".
Чуквуемека подписал профессиональный контракт с "Астон Виллой" в октябре. Сейчас он выступает за команду U23. Играет на позиции центрального полузащитника.
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