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Молодой игрок Астон Виллы вызвал аншлаг среди 5 топ-клубов

Англия
(1 голосов)

Хотя играет в молодежной команде

Молодой игрок Астон Виллы вызвал аншлаг среди 5 топ-клубов

The Times

Новина українською

17-летний полузащитник Карни Чуквуемека может покинуть "Астон Виллу", за которую выступает с 2016 года в юношеской, молодежных командах.

По информации Goal.com, за игроком еще в прошлом году следили "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

С тех пор интерес к англичанину возник еще в "Ювентуса" и "Баварии".

Чуквуемека подписал профессиональный контракт с "Астон Виллой" в октябре. Сейчас он выступает за команду U23. Играет на позиции центрального полузащитника.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем)
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
15.04.2021 в 22:52
Чомусь не здивований, що він чорний.
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