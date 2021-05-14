Дэвид Бекхэм снимется в сериале Друзья

Легенда британского футбола, сборной Англии, а теперь житель США, владелец клуба из лиги MLS "Интер Майами" Дэвид Бекхэм станет приглашенной звездой в специальном выпуске сериала "Друзья".

Кроме Бекхэма среди гостей шоу будут актрисы Риз Уизерспун, Кара Делевинь, певица Леди Гага, актер Кит Харингтон, поп-исполнитель Джастин Бибер, телеведущий Джеймс Корден.

Сериал "Друзья" выходил в 1994-2004 годах, он стал одним из самых популярных в истории телевидения. В спецвыпуске снимутся исполнители главных ролей в сериале - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лайза Кадроу, Метт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Возможно, это будет не полноценный эпизод сериала, а разговорное шоу.

Бекхэм не первый пробует себя в кино - в 2017 году он исполнил эпизодическую роль в фильме "Меч короля Артура". Также он снимался в фильмах "Агенты А.Н.К.Л." и "Гол".