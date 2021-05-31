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Маунт: В следующем сезоне Челси тоже будет бороться за победу в АПЛ

Англия
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Хавбек "пенсионеров" подвел итоги победы над "горожанами"

Маунт: В следующем сезоне Челси тоже будет бороться за победу в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник лондонского "Челси" Мейсон Маунт поделился впечатлениями от победного финала Лиги чемпионов над "Манчестер Сити".

"В таком настроении ехать на Евро... Там будут некоторые парни из "Манчестер Сити", и я знаю, что будет нелегко. Я говорил с некоторыми – они заслужили быть в финале ЛЧ. Им сейчас тяжело.

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Надеюсь, в следующем сезоне мы тоже будем бороться за победу в АПЛ", – рассказал Маунт.

Голевую передачу на Хавертца в финальном поединке отдал именно 22-летний Маунт.

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В статье: Челси (Лондон) Мейсон Маунт
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