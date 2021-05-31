Маунт: В следующем сезоне Челси тоже будет бороться за победу в АПЛ

Полузащитник лондонского "Челси" Мейсон Маунт поделился впечатлениями от победного финала Лиги чемпионов над "Манчестер Сити".

"В таком настроении ехать на Евро... Там будут некоторые парни из "Манчестер Сити", и я знаю, что будет нелегко. Я говорил с некоторыми – они заслужили быть в финале ЛЧ. Им сейчас тяжело.