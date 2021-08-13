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Официально: Ван Дейк подписал новый долгосрочный контракт с Ливерпулем
Ликуйте, "красные"!
LFC
Пресс-служба английского "Ливерпуля" объявила о подписании нового трудового договора с защитником первой команды Вирджилом Ван Дейком. Новый контракт был оформлен до 2025 года. Сам он отметил:
"Это потрясающе. Повод для гордости: для меня, моей жены, детей и агента. С нетерпением жду матчей с "Ливерпулем".
Напомним, Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в январе 2018 года. Он пропустил почти весь прошлый сезон из-за повреждения.
Вирджил получил травму в столкновении с голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура АПЛ в кампании-2020/21 (2:2). У голландца впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена. Он перенес операцию, после чего восстановился и прошел полную предсезонную подготовку с командой.
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