Брат олимпийской призерши. Игрок ЦСКА стал одноклубником Андрея Ярмоленко

"Вест Хэм" на своем официальном сайте объявил о трансфере хавбека московского ЦСКА Николы Влашича. Хорватский футболист подписал с "молотобойцами" трудовой договор на 5 лет.

Лондонцы заплатят за игрока 27 миллионов евро. Также ранее Влашич защищал цвета "Хайдука" и "Эвертона". За сборную Хорватии Никола выступает с 2017 года.

Отметим, что хорват – брат известной прыгуньи в высоту Бланки Влашич. Спортсменка является серебряным призером Олимпиады-2008 в Пекине, 4-кратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Личный рекорд – 2,08 м. Это второй результат в истории женских прыжков в высоту на открытом воздухе, лишь на 1 см уступающий мировому рекорду болгарки Стефки Костадиновой.