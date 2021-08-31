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Брат олимпийской призерши. Игрок ЦСКА стал одноклубником Андрея Ярмоленко

Англия
(1 голосов)

Влашич – известная хорватская фамилия

Брат олимпийской призерши. Игрок ЦСКА стал одноклубником Андрея Ярмоленко

WHU

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"Вест Хэм" на своем официальном сайте объявил о трансфере хавбека московского ЦСКА Николы Влашича. Хорватский футболист подписал с "молотобойцами" трудовой договор на 5 лет.

Лондонцы заплатят за игрока 27 миллионов евро. Также ранее Влашич защищал цвета "Хайдука" и "Эвертона". За сборную Хорватии Никола выступает с 2017 года.

Отметим, что хорват – брат известной прыгуньи в высоту Бланки Влашич. Спортсменка является серебряным призером Олимпиады-2008 в Пекине, 4-кратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Личный рекорд – 2,08 м. Это второй результат в истории женских прыжков в высоту на открытом воздухе, лишь на 1 см уступающий мировому рекорду болгарки Стефки Костадиновой.

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В статье: ЦСКА (Москва) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Бланка Влашич Никола Влашич
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Источник:
WHU

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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
31.08.2021 в 13:18
Известной в прошлом, уже 10 лет не выступает.
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