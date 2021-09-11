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Сульшер: Роналду стал фантастическим бомбардиром, я не мог выпустить его не в старте
Наставник "красных дьяволов" подвел итоги победы над "сороками"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал
"Радостно, когда побеждаешь в матче. Когда видишь счастье фанатов, это доставляет удовольствие. Сегодня было много ожиданий, все они оправдались. Мы должны делать это каждый раз.
Это "Манчестер Юнайтед". Ничего не изменилось. Криштиану Роналду стал фантастическим бомбардиром. Он отлично провел матч, отлично забегал, хорошо связывал игру".
"Насчет перспектив? Еще слишком рано предсказывать, где мы закончим. Мы должны быть стабильны".
Также наставник "красных дьяволов" рассказал мог ли он не выпустить Криштиану Роналду не с первых минут.
"Нет, конечно нет. В этом весь Криштиану. Сегодня был день радости для всех", – рассказал Сульшер.
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