Сульшер: Роналду стал фантастическим бомбардиром, я не мог выпустить его не в старте

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу над "Ньюкаслом" в матче 4-го тура АПЛ.

"Радостно, когда побеждаешь в матче. Когда видишь счастье фанатов, это доставляет удовольствие. Сегодня было много ожиданий, все они оправдались. Мы должны делать это каждый раз.

Это "Манчестер Юнайтед". Ничего не изменилось. Криштиану Роналду стал фантастическим бомбардиром. Он отлично провел матч, отлично забегал, хорошо связывал игру".

"Насчет перспектив? Еще слишком рано предсказывать, где мы закончим. Мы должны быть стабильны".