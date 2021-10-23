Атакующая классика. Арсенал - Астон Вилла 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" обыграл "Астон Виллу". Со стартовых минут "канониры" наседали на ворота гостей и владели тотальным атакующем преимуществом, которое уже к 56-й минуте воплотили в три забитых мяча.

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Неоднозначным было пенальти, которое было назначено только после просмотра VAR. Правда, его Обамеянг реализовать не смог - удар парировал Мартинес, но добивание было все-таки за габонцем. Красивую точку в матче поставил 20-летний хавбек бирмингемцев Рэмзи, который попал точно в девятку.

"Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1 (2:0)

Голы: Томас 23, Обамеянг 45+6, Смит-Роу 56 - Ремзи 82

Нереализованный пенальти: Обамеянг 45+5 (вратарь)