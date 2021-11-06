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Линекер: Очередная взбучка для МЮ. Они всегда могут назначить Конте... Погодите-ка

Англия
(1 голосов)

Эксперт высказался после поражения "красных дьяволов" в дерби Манчестера

Линекер: Очередная взбучка для МЮ. Они всегда могут назначить Конте... Погодите-ка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал домашнее поражение "Ман Юнайтед" в дерби с "Манчестер Сити" в поединке 11-го тура АПЛ.

"Очередная взбучка для "Юнайтед". Они всегда могут назначить Конте... Погодите-ка", – написал эксперт в своем твиттере.

В последних 5-ти матчах чемпионата Англии "красные дьяволы" под рукодством Сульшера одержали лишь одну победу и три разы потерпели поражение.

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В статье: Гари Линекер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Фанат АПЛ
06.11.2021 в 17:24
Конте уже в Лондоне!
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