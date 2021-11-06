Линекер: Очередная взбучка для МЮ. Они всегда могут назначить Конте... Погодите-ка

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал домашнее поражение "Ман Юнайтед" в дерби с "Манчестер Сити" в поединке 11-го тура АПЛ.

"Очередная взбучка для "Юнайтед". Они всегда могут назначить Конте... Погодите-ка", – написал эксперт в своем твиттере.

В последних 5-ти матчах чемпионата Англии "красные дьяволы" под рукодством Сульшера одержали лишь одну победу и три разы потерпели поражение.