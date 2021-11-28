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Гвардиола: Удивлен количеством моментов, которые мы создали с Вест Хэмом

Англия
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Коуч "Сити" подвел итоги победы над "молотобойцами"

Гвардиола: Удивлен количеством моментов, которые мы создали с Вест Хэмом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над лондонским "Вест Хэмом" в матче 13-го тура АПЛ.

"Удивлен количеством моментов, которые мы создали. В первом тайме было практически невозможно играть. Матч с "ПСЖ" был очень сложным, и команда показала хорошую игру. Мы могли забить 3-4 гола. Все сыгравшие сегодня футболисты были великолепны. Не стоит забывать, с каким соперником мы играли".

Также наставник "горожан" высказался насчет снега на матче.

"Работники нашего стадиона потрясающие. Мы смогли сыграть благодаря им", – рассказал Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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