Гвардиола: Удивлен количеством моментов, которые мы создали с Вест Хэмом

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над лондонским "Вест Хэмом" в матче 13-го тура АПЛ.

"Удивлен количеством моментов, которые мы создали. В первом тайме было практически невозможно играть. Матч с "ПСЖ" был очень сложным, и команда показала хорошую игру. Мы могли забить 3-4 гола. Все сыгравшие сегодня футболисты были великолепны. Не стоит забывать, с каким соперником мы играли".