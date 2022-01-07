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Тестовый месяц перерос в полноценный контракт. Экс-вратарь Челси и Сити останется в Саутгемптоне
Ударили по рукам
Photo by Matt Watson
Боссы футбольного клуба "Саутгемптон" рады подтвердить, что договорились о продлении контракта с аргентинским голкипером Вилли Кабальеро до конца сезона.
40-летний ветеран присоединился к "святым" в прошлом месяце на правах свободного агента. "Саутгемптон" пошел на такой шаг из-за травм Алекса Маккарти и Фрейзера Форстера. В декабре Кабальеро подстраховал коллег и сыграл в матчах с "Арсеналом" (поражение со счетом 3:0) и "Кристал Пэлас" (2:2). Менеджер команды Ральф Хазенхюттль отметил:
"Вилли – фантастический игрок с опытом, он взбодрил наших голкиперов. Он абсолютно точно важная часть коллектива и я рад, что мы продлили его до конца сезона".
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