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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Главный матч субботы в Англии

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Ярмоленко традиционно попал в заявку на игру "Вест Хэма", однако вновь будет начинает поединок в запасе. Для его команды это очень важный матч и должен ответить на вопрос о перспективах борьбы команды за ЛЧ. "Манчестер Юнайтед" сейчас аж седьмой и по потерянным очкам далеко не "дьяволы" на четвёртой строчке. Поэтому в победе они нуждаются не менее остро.

Английская Премьер-лига, 23-й тур
22 января, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм Юнайтед"

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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