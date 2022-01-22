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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Главный матч субботы в Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Ярмоленко традиционно попал в заявку на игру "Вест Хэма", однако вновь будет начинает поединок в запасе. Для его команды это очень важный матч и должен ответить на вопрос
Английская Премьер-лига, 23-й тур
22 января, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм Юнайтед"
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