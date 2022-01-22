Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Андрей Ярмоленко традиционно попал в заявку на игру "Вест Хэма", однако вновь будет начинает поединок в запасе. Для его команды это очень важный матч и должен ответить на вопрос о перспективах борьбы команды за ЛЧ . "Манчестер Юнайтед" сейчас аж седьмой и по потерянным очкам далеко не "дьяволы" на четвёртой строчке. Поэтому в победе они нуждаются не менее остро.

Английская Премьер-лига, 23-й тур

22 января, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм Юнайтед"

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