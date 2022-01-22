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Мойес: Мы не заслуживали поражение от МЮ, но потерпели его из-за собственной наивности
"Коуч" молотобойцев высказался после поражения от команды Рангника
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал
"Мы очень многое делали правильно. Победу мы не заслужили, а вот ничью – определенно да.
Мы не заслуживали поражение, но потерпели его из-за собственной наивности. Молодые игроки должны учиться доигрывать матчи до конца. Мы этого не сделали.
В этом сезоне игроки проделали отличную работу. Мы стараемся бросать вызов командам, которые находятся на вершине таблицы, давать им понять, что против нас легко им не будет", – рассказал наставник "молотобойцев".
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