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Мойес: Мы не заслуживали поражение от МЮ, но потерпели его из-за собственной наивности

Англия
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"Коуч" молотобойцев высказался после поражения от команды Рангника

Мойес: Мы не заслуживали поражение от МЮ, но потерпели его из-за собственной наивности

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Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в матче 23-го тура АПЛ.

"Мы очень многое делали правильно. Победу мы не заслужили, а вот ничью – определенно да.

Мы не заслуживали поражение, но потерпели его из-за собственной наивности. Молодые игроки должны учиться доигрывать матчи до конца. Мы этого не сделали.

В этом сезоне игроки проделали отличную работу. Мы стараемся бросать вызов командам, которые находятся на вершине таблицы, давать им понять, что против нас легко им не будет", – рассказал наставник "молотобойцев".

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В статье: Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
BBC

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