Мойес: Мы не заслуживали поражение от МЮ, но потерпели его из-за собственной наивности

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в матче 23-го тура АПЛ.

"Мы очень многое делали правильно. Победу мы не заслужили, а вот ничью – определенно да.

Мы не заслуживали поражение, но потерпели его из-за собственной наивности. Молодые игроки должны учиться доигрывать матчи до конца. Мы этого не сделали.

В этом сезоне игроки проделали отличную работу. Мы стараемся бросать вызов командам, которые находятся на вершине таблицы, давать им понять, что против нас легко им не будет", – рассказал наставник "молотобойцев".