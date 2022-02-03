Рангник: Происшествие с Гринвудом повлияло на решение по будущему Лингарда

Джесси Лингард собирался покинуть "Манчестер Юнайтед" в последний день зимнего трансферного окна. К игроку проявляли интерес "Ньюкасл" и "Вест Хэм". Однако, трансфер так и не произошел из-за ситуации с Мэйсоном Гринвудом .

"Три недели назад Джесси не хотел уходить, а потом передумал, - рассказывает Рангник, - Я ему тогда сказал, что если он найдет клуб и условия нас устроят, то мы позволим ему уйти. После событий, произошедших в понедельник, ситуация изменилась".

"В понедельник утром совет директоров сказал, что они хотят, чтобы он остался. Мы лишились игрока основного состава, и смогли достичь соглашения с другими клубами".

Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в насилии, сексуальных домогательствах и угрозе убийства во вторник.