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Рангник: Происшествие с Гринвудом повлияло на решение по будущему Лингарда
Лингарду пришлось остаться в клубе
Фото: Red Devil Armada/Getty Images
Джесси Лингард собирался покинуть "Манчестер Юнайтед" в последний день зимнего трансферного окна. К игроку проявляли интерес "Ньюкасл" и "Вест Хэм". Однако, трансфер так и не произошел
"Три недели назад Джесси не хотел уходить, а потом передумал, - рассказывает Рангник, - Я ему тогда сказал, что если он найдет клуб и условия нас устроят, то мы позволим ему уйти. После событий, произошедших в понедельник, ситуация изменилась".
"В понедельник утром совет директоров сказал, что они хотят, чтобы он остался. Мы лишились игрока основного состава, и смогли достичь соглашения с другими клубами".
Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в насилии, сексуальных домогательствах и угрозе убийства во вторник.
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