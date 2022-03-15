Список Роналду: ТОП-10 самых результативных футболистов всех времен

Вы, наверное, слышали, что Криштиану Роналду на выходных стал самым результативным футболистом в истории по версии ФИФА, опередив чеха Йозефа Бицана.

807 голов - отныне таков новый ориентир, и нет никаких сомнений, что эта цифра вырастет - CR7 уже не так прыток, как в юности, но все еще опасен.

Пеле, Ромарио и другие утверждают, что наколотили больше тысячи, но мы берем во внимание только статистику, признанную ФИФА. Если верить ей, в ТОП-10 самых результативных игроков всех времен есть и признанные легенды, и герои захолустья, почти не известные остальному миру.

10. Тулио Маравилья

Сборная : Бразилия

: Бразилия Клубы : "Ботафого", "Флуминенсе", "Сан-Каэтано", "Уйпешт"

: "Ботафого", "Флуминенсе", "Сан-Каэтано", "Уйпешт" Карьера : 1988-2019

: 1988-2019 Голы: 575

Классический набиватель статистики. Пик карьеры Тулио пришелся на первую половину 90-х, когда он из "Ботафого" даже вызывался в сборную Бразилии, где наколотил 13 мячей в 15 матчах. Его самый яркий гол - в ворота Аргентины на Копа Америка-95.

Дальше Тулио скатился сперва в чемпионат Венгрии, оттуда вернулся в бразильскую глушь и был героем баталий, о которых никто ничего не знает, кроме тех немногих, кто видели их воочию. В любителях задержался аж до 49 лет, но де-факто его карьера завершилась еще 2009-м. Все, что происходило после - дворовые матчи, не учтенные ФИФА.

9. Уве Зеелер

Сборная : ФРГ

: ФРГ Клуб : "Гамбург", "Корк Селтик"

: "Гамбург", "Корк Селтик" Карьера : 1953-72, 1978

: 1953-72, 1978 Голы: 575+

Первая футбольная легенда послевоенной Германии, прозванный "Неистовым Уве" за свою скорострельность и акробатические трюки. Всю карьеру провел в "Гамбурге", где родился и проживает до сих пор.

С Бундестим Зеелер титулов не выиграл, но забил 43 гола; главный трофей в карьере - победа в чемпионате ФРГ с "Динозаврами" в 1960 году. Фактически закончил карьеру в 1972 году, но в 78-м, когда ему уже было 42 года, по просьбе Adidas, с которым был связан контрактом, сыграл один матч за ирландский "Корк Селтик". Его команда проиграла 2:6, но даже в таком возрасте Зеелер забил два мяча.

8. Ференц Деак

Сборная : Венгрия

: Венгрия Клуб : "Сентлйоринц", "Ференцварош", "Уйпешт"

: "Сентлйоринц", "Ференцварош", "Уйпешт" Карьера : 1940-57

: 1940-57 Голы: 576+

Имена Пушкаша, Кочиша и Кубалы прогремели на весь мир, а вот Ференца Деака, который был ненамного старше помнят разве что в самой Венгрии. Так получилось, что пик его карьеры пришелся на 1945-49 годы, когда не проводились ни чемпионаты мира, ни чемпионаты Европы.

Теоретично Деак мог дотянуть до ЧМ-54 и стать частью "Золотой команды", но помешала политическая позиция. Коммунисты силой сгоняли всех талантливых игроков в "Гонвед", а Деак отказался и пошел в "Ференцварош". После этого в 1949 году его внезапно вообще перестали вызывать в сборную, где до этого наигрывали в основе.

7. Герд Мюллер

Сборная : ФРГ

: ФРГ Клуб : ТСВ-1861, "Бавария", "Форт-Лодердейл Страйкерс"

: ТСВ-1861, "Бавария", "Форт-Лодердейл Страйкерс" Карьера : 1962-81

: 1962-81 Голы: 734

Одна из главных легенд немецкого футбола; форвард, который забивал голы в финалах чемпионатов мира и Европы; Кубков чемпионов; обладатель ЗМ-1970.

В целом про Мюллера можно и нужно рассказать много всего. Самое важное собрано в этом материале, который вышел незадолго до его смерти от болезни Альцгеймера.

6. Ференц Пушкаш

Сборная : Венгрия, Испания

: Венгрия, Испания Клуб : "Гонвед", "Реал"

: "Гонвед", "Реал" Карьера : 1943-66

: 1943-66 Голы: 746+

Легендарный венгр забивал не только много, но и красиво - настолько красиво, что его именем названа награда ФИФА за самый эффектный гол в календарном году.

В целом карьера Пушкаша шла так - "Гонвед"; гениальная Венгрия, чудом уступившая в финале ЧМ-54; затем побег из страны после вторжения советских войск в 1958-м. На тот момент "Майору" уже стукнул 31 год, и он был дряхлым ветераном по меркам своего времени, однако талант перевесил все. Пушкаш не просто перешел в "Реал", но и стал одной из его легенд, образовав неповторимую связку с Альфредо Ди Стефано. Пять побед в Ла Лиге, три - в КЕЧ; короче - шик.

5. Пеле

Сборная : Бразилия

: Бразилия Клуб : "Сантос", "Нью-Йорк Космос"

: "Сантос", "Нью-Йорк Космос" Карьера : 1957-77

: 1957-77 Голы: 757

Король футбола в нашем рейтинге только пятый, хотя забивал он и аномально много на всех этапах карьеры. И ладно "Сантос" - многие спишут голы на слабость оппонентов; но 77 голов в 92 матчах за сборную Бразилии и три победы на ЧМ перебить невозможно. По крайней мере, до сих пор никому не удавалось.

Ну, и да - Пеле, вероятно, имел бы меньше голов на счету, если бы не его "друзья", оставившие легенду без гроша после многих лет в "Сантосе". Пришлось Королю в 35 лет ехать в Нью-Йорк, чтобы заработать на безбедную старость.

4. Лионель Месси

Сборная : Аргентина

: Аргентина Клуб : "Барселона", "ПСЖ"

: "Барселона", "ПСЖ" Карьера : 2003 - н.в.

: 2003 - н.в. Голы: 759

Тут слова излишни - сами все знаете и видите. Еще полтора-два года назад мало кто сомневался, что именно Лео станет лучшим бомбардиром всех времен и народов, но переход в "ПСЖ" мощно его подкосил.

Месси как-то настолько резко постарел, что даже не верится. Хотя, конечно, списывать его со счетов совсем не будем. Во-первых, по слухам, он ведет переговоры о возвращении в "Барсу", свое "место силы". Во-вторых, не будем исключать и перехода в более слабую лигу, где Лео и в нынешней форме сможет колотить голы еще 3-4 сезона.

3. Ромарио

Сборная : Бразилия

: Бразилия Клуб : ПСВ, "Барселона", "Фламенго, "Васку да Гама"

: ПСВ, "Барселона", "Фламенго, "Васку да Гама" Карьера : 1985-2007

: 1985-2007 Голы: 772

У Ромарио была отличная карьера в ПСВ и "Барсе", он выиграл с Бразилией ЧМ-94 и в целом был одним из лучших форвардов 90-х, но такое гигантское количество голов, прежде всего, связано с одержимостью статистикой.

Кто-то шепнул форварду, что если он забьет больше Пеле, то это что-то для него изменит. Вранье, конечно. Ромарио колотил голы в Бразилии, Катаре, США и даже Австралии до 41 года, перебил Пеле (если верить ФИФА), но в памяти людей остался просто "одним из". Хотя, конечно, он сам с этим не согласится.

2. Йозеф Бицан

Сборная : Австрия, Чехословакия

: Австрия, Чехословакия Клуб : "Рапид", "Славия", "Витковице"

: "Рапид", "Славия", "Витковице" Карьера : 1931-56

: 1931-56 Голы: 805

Эдакий Герд Мюллер довоенного и военного времени. Очень жаль, что лучшие годы Бицана пришлись на Вторую мировую - он мог бы прогреметь на весь мир.

Жизнь Йозефа - сплошные испытания. Родился в Австрии, выступал за Вундертим, после Аншлюса сбежал в Чехословакию, но и там его нашли нацисты. За Рейх играть отказался, но коммунисты после войны все равно нашли к чему прицепиться. Много информации про Бицана - читайте ниже.

1. Криштиану Роналду

Сборная : Португалия

: Португалия Клуб : "МЮ", "Реал", "Ювентус"

: "МЮ", "Реал", "Ювентус" Карьера : 2001 - н.в.

: 2001 - н.в. Голы: 807

Ну, и наконец новый рекордсмен. CR7 не просто побил рекорд Бицана, но и пребывает в форме, которая позволит ему немало наколотить в будущем.

Не факт, что это будет в Европе - даже такого монстра понемногу подкашивает старость, и Роналду уже не обеспечивает своим командам трофеи, как раньше. С другой стороны, кто его упрекнет? 37 лет человеку, а он идет на втором месте в гонке бомбардиров АПЛ. Если это не фантастика, то что тогда фантастика?