Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я очень рад за Ярмоленко". Хавбек Вест Хэма поддержал одноклубника
Томаш Соучек поддержал украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
.Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек поддержал партнера по команде Андрея Ярмоленко, который забил победный гол в ворота "Севильи" и вывел лондонцев в четвертьфинал Лиги Европы
"Эта победа очень важна, мы, возможно, потеряли часть наших физических сил, поскольку это была тяжелая игра, но укрепили уверенность, и наш менталитет улучшился, это важнее. У "Вест Хэма" нет какого-то одного приоритета, просто готовимся к следующей игре, а не к турнирам.
Главный тренер вселяет в нас уверенность. Знали, что можем победить Севилью, потому что мы высоко в таблице АПЛ, и они на том же уровне. Сегодня мы играли даже лучше, чем в Испании, и теперь наши болельщики с нетерпением ждут следующего раунда.
Я был очень рад за Ярмоленко, потому что он заслужил свой гол в минувшие выходные, а сейчас он снова забил. Я просто рад за него, это самый трудный момент в его жизни. Большой респект ему", – приводит слова Соучека Football.london.
Популярное сейчас
- Яремчук сыграет с Ливерпулем. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов
- Тренер Вест Хэма: Имя Ярмоленко и его месседж будут вспоминать во всем мире
- ВСУ уничтожили российского майора вдв, его сделали звездой после операции в Казахстане
- Как в старые добрые времена. Арсенал внес Лужного в заявку на матч АПЛ
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО