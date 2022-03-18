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"Я очень рад за Ярмоленко". Хавбек Вест Хэма поддержал одноклубника

Англия
(2 голосов)

Томаш Соучек поддержал украинца

"Я очень рад за Ярмоленко". Хавбек Вест Хэма поддержал одноклубника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

.Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек поддержал партнера по команде Андрея Ярмоленко, который забил победный гол в ворота "Севильи" и вывел лондонцев в четвертьфинал Лиги Европы

"Эта победа очень важна, мы, возможно, потеряли часть наших физических сил, поскольку это была тяжелая игра, но укрепили уверенность, и наш менталитет улучшился, это важнее. У "Вест Хэма" нет какого-то одного приоритета, просто готовимся к следующей игре, а не к турнирам.

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Главный тренер вселяет в нас уверенность. Знали, что можем победить Севилью, потому что мы высоко в таблице АПЛ, и они на том же уровне. Сегодня мы играли даже лучше, чем в Испании, и теперь наши болельщики с нетерпением ждут следующего раунда.

Я был очень рад за Ярмоленко, потому что он заслужил свой гол в минувшие выходные, а сейчас он снова забил. Я просто рад за него, это самый трудный момент в его жизни. Большой респект ему", – приводит слова Соучека Football.london.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Томаш Соучек
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Источник:
Football.london

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