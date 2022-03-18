"Я очень рад за Ярмоленко". Хавбек Вест Хэма поддержал одноклубника

.Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек поддержал партнера по команде Андрея Ярмоленко, который забил победный гол в ворота "Севильи" и вывел лондонцев в четвертьфинал Лиги Европы

"Эта победа очень важна, мы, возможно, потеряли часть наших физических сил, поскольку это была тяжелая игра, но укрепили уверенность, и наш менталитет улучшился, это важнее. У "Вест Хэма" нет какого-то одного приоритета, просто готовимся к следующей игре, а не к турнирам.

Главный тренер вселяет в нас уверенность. Знали, что можем победить Севилью, потому что мы высоко в таблице АПЛ, и они на том же уровне. Сегодня мы играли даже лучше, чем в Испании, и теперь наши болельщики с нетерпением ждут следующего раунда.

Я был очень рад за Ярмоленко, потому что он заслужил свой гол в минувшие выходные, а сейчас он снова забил. Я просто рад за него, это самый трудный момент в его жизни. Большой респект ему", – приводит слова Соучека Football.london.