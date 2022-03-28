СМИ: Два игрока Шахтера могут стать одноклубниками Ярмоленко

Лондонский "Вест Хэм Юнайтед", за который выступает украинский футболист Андрей Ярмоленко, задумывается по поводу трансферов двух игроков донецкого "Шахтера". Как сообщает издание The Sun, украинский клуб готов отпустить Лассину Траоре и Давида Нереса в рамках специального трансферного окна.

Тем не менее, руководство "горняков" все еще изучает вопрос касательно потенциального игрового времени для Траоре и Нереса в составе "хаммерс", также боссы "Шахтера" обеспокоены возможным снижением трансферной стоимости Лассины и Давида.

Вполне возможно, что поэтому интерес "Лиона", "Марселя", "Сосьедада" и "Кориантианса" на этом фоне выглядит более привлекательно для украинского гранда.

Напомним, Нерес перешел в "Шахтер" из голландского "Аякса" в январе за 11 миллионов фунтов стерлингов. Траоре присоединился к "горнякам" прошлым летом, он также выступал за амстердамцев. До тяжелой травмы он успел отыграть 14 матчей за "оранжево-черных" (9 голов).