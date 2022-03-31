Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Контракт Аспиликуэты автоматически продлен ещё на год
Фанаты "синих" выдохнули с облегчением
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Контракт защитника "Челси" Сезара Аспиликуэты автоматически продлился до лета 2023 года, сообщает The Athletic. Футболист сыграл необходимое количество матчей для этого.
Сообщается, что 32-летний испанец провел необходимое количество матчей для активации продления контракта ещё на год. Опция была прописана в контракте.
Отмечается, что данная процедура не считается заключением нового соглашения, поэтому она смогла состоятся, вопреки наложенным на клуб санкциям.
Ранее сообщалось, что "Барселона" заинтересована в подписании контракта с защитником, так как до набора необходимого количества матчей, срок контракта Сезара истекал этим летом.
В этом сезоне Сезар провел за "Челси" 35 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 11 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Нечего было угрожать оплатой за газ в рублях – ЕС готовит новые санкции против рф
- Судьба предателя: россияне арестовали генерала из Волыни, провалившего наступление на Вознесенск
- Британская разведка предупреждает о тяжелых боях возле Киева в ближайшее время
- СМИ: Два игрока Шахтера могут стать одноклубниками Ярмоленко
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО