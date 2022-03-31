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Контракт Аспиликуэты автоматически продлен ещё на год

Англия
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Фанаты "синих" выдохнули с облегчением

Контракт Аспиликуэты автоматически продлен ещё на год

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Контракт защитника "Челси" Сезара Аспиликуэты автоматически продлился до лета 2023 года, сообщает The Athletic. Футболист сыграл необходимое количество матчей для этого.

Сообщается, что 32-летний испанец провел необходимое количество матчей для активации продления контракта ещё на год. Опция была прописана в контракте.

Отмечается, что данная процедура не считается заключением нового соглашения, поэтому она смогла состоятся, вопреки наложенным на клуб санкциям.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заинтересована в подписании контракта с защитником, так как до набора необходимого количества матчей, срок контракта Сезара истекал этим летом.

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В этом сезоне Сезар провел за "Челси" 35 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 11 миллионов евро.

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В статье: Сесар Аспиликуэта Барселона Челси (Лондон)
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Источник:
theathletic.com

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