Контракт Аспиликуэты автоматически продлен ещё на год

Контракт защитника "Челси" Сезара Аспиликуэты автоматически продлился до лета 2023 года, сообщает The Athletic. Футболист сыграл необходимое количество матчей для этого.

Сообщается, что 32-летний испанец провел необходимое количество матчей для активации продления контракта ещё на год. Опция была прописана в контракте.

Отмечается, что данная процедура не считается заключением нового соглашения, поэтому она смогла состоятся, вопреки наложенным на клуб санкциям.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заинтересована в подписании контракта с защитником, так как до набора необходимого количества матчей, срок контракта Сезара истекал этим летом.

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В этом сезоне Сезар провел за "Челси" 35 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 11 миллионов евро.