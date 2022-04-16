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Ман Сити - Ливерпуль 2:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Юрген переигрывает Пепа и выводит "Ливерпуль" в финал Кубка впервые за 10 лет

Ман Сити - Ливерпуль 2:3. Обзор матча и видео голов

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Пеп Гвардиола и Юрген Клопп во второй раз встретились за текущую неделю. На этот раз уже не в рамках АПЛ, а в матче Кубка Англии. По итогу "красные" одержали уверенную по игре победу - 3:2. Результат в поединке "Ливерпуль" сделал еще за первые 45 минут, забив три мяча.

Кубок Англии, полуфинал. Лондон, "Уэмбли"

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 2:3

Голы: Грилиш 47, Силва 90+1 - Конате 9, Мане 17, Мане 45

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити
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