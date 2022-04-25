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Клопп: Слава богу, в футболе 2 тайма. В первом тайме мы играли не очень хорошо

Англия
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Коуч мерсисайдцев о победе над "ирисками"

Клопп: Слава богу, в футболе 2 тайма. В первом тайме мы играли не очень хорошо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Эвертоном" в матче 34 тура АПЛ.

"Количество побед, которые мы одержали за прошлые месяцы, - безумие. Нужно работать. Ребята снова это сделали. Я по-настоящему счастлив.

Слава богу, в футболе 2 тайма. В первом тайме мы играли не очень хорошо. Они играли неловко, мы не могли пройти последнюю линию. Нам не хватало движения, не хватало скорости.

Во втором тайме мы были гораздо более целеустремленными и создали им гораздо больше проблем. Мы оставались спокойными и хладнокровными. Замены помогли – новые игроки, другая формация. Мы победили со счетом 2:0, все в полном порядке", – рассказал немецкий наставник.

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В статье: Юрген Клопп Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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Источник:
BBC

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