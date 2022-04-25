Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Слава богу, в футболе 2 тайма. В первом тайме мы играли не очень хорошо
Коуч мерсисайдцев о победе над "ирисками"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Количество побед, которые мы одержали за прошлые месяцы, - безумие. Нужно работать. Ребята снова это сделали. Я по-настоящему счастлив.
Слава богу, в футболе 2 тайма. В первом тайме мы играли не очень хорошо. Они играли неловко, мы не могли пройти последнюю линию. Нам не хватало движения, не хватало скорости.
Во втором тайме мы были гораздо более целеустремленными и создали им гораздо больше проблем. Мы оставались спокойными и хладнокровными. Замены помогли – новые игроки, другая формация. Мы победили со счетом 2:0, все в полном порядке", – рассказал немецкий наставник.
Популярное сейчас
- Макрон побеждает Ле Пен на президентских выборах
- Генштаб: россияне продолжают наступление с целью обеспечения сухопутного пути в Крым
- Бывшие немецкие политики и интеллектуалы призвали Берлин принудить Украину к капитуляции
- Официально: Манчестер Юнайтед объявил о назначении Эрика Тен Хага
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ