  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 24-летний вингер английского Борнмута сумел победить рак
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

24-летний вингер английского Борнмута сумел победить рак

Англия
(1 голосов)

Вероятно, самая важная победа в его жизни

24-летний вингер английского Борнмута сумел победить рак

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В октябре 2021-го у 24-летнего игрока "Борнмута" Дэвида Брукса был диагностирован рак. А точнее, лимфому Ходжкина.

Читайте такжеВрачи обнаружили у футболиста Борнмута и сборной Уэльса лимфому Ходжкина

Спустя время пришла хорошая новость. Дэвид сумел победить болезнь, о чем сообщил в своих социальных сетях. Он готов вернуться к занятиям футболом.

До выявления злой болезни, Брукс успел в этом сезоне забить три гола в девяти играх. Его "Борнмут" идет вторым в АПЛ, а потому у вингера хорошие шансы вновь сыграть в АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Борнмут Дэвид Брукс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде