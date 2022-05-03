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24-летний вингер английского Борнмута сумел победить рак
Вероятно, самая важная победа в его жизни
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В октябре 2021-го у 24-летнего игрока "Борнмута" Дэвида Брукса был диагностирован рак. А точнее, лимфому Ходжкина.
Спустя время пришла хорошая новость. Дэвид сумел победить болезнь, о чем сообщил в своих социальных сетях. Он готов вернуться к занятиям футболом.
May 3, 2022
До выявления злой болезни, Брукс успел в этом сезоне забить три гола в девяти играх. Его "Борнмут" идет вторым в АПЛ, а потому у вингера хорошие шансы вновь сыграть в АПЛ.
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